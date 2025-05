Mulher registra furto de benefício previdenciário de pai acamado

De acordo com a ocorrência, o idoso é totalmente dependente de cuidados devido a várias comorbidades, e a filha, junto com a neta, administra o dinheiro destinado à alimentação, medicamentos e demais necessidades.

Uma mulher de Araçatuba registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta sexta-feira (30) após constatar que os benefícios previdenciários de seu pai, um idoso de 79 anos, foram sacados indevidamente. O valor furtado, segundo relato da filha e representante legal do idoso, é de aproximadamente R$ 2.280,00, referentes à pensão por morte e à parcela do 13º salário.

Ao entrar em contato com o INSS pelo telefone 135, a filha descobriu que o saque integral do benefício e da parcela do 13º já havia sido feito naquele mesmo dia. A informação repassada indicava que a transação ocorreu em uma casa lotérica na Rua Prudente de Moraes, no Centro de Araçatuba, mas sem detalhar o horário.

Suspeitando de fraude, a filha do idoso procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, que vai investigar o caso para apurar a autoria e as circunstâncias do furto mediante fraude.