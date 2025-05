Prefeitura arrecada R$ 379 milhões e investe R$ 299 milhões

De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Cláudia Sato, as principais fontes de receita foram tributos como ICMS, IPVA, ISS e IPTU, além de repasses do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

A Prefeitura de Araçatuba arrecadou R$ 379.377.643,63 no primeiro quadrimestre de 2025 e aplicou R$ 299.704.591,60 no mesmo período, segundo relatório financeiro apresentado em audiência pública realizada na última quinta-feira (29), na Câmara de Vereadores.

As maiores despesas no período foram com Educação, Saúde, Urbanismo e Administração. A Saúde recebeu R$ 62,8 milhões, enquanto a Educação contou com R$ 62,5 milhões em investimentos. Já a dívida total do Município até abril soma R$ 284.145.937,11.

Após a apresentação, vereadores e munícipes puderam fazer perguntas. O vereador Gilberto Batata Mantovani questionou a aplicação mínima obrigatória de recursos na Educação, os investimentos gerais e as dívidas com programas governamentais e precatórios. Um cidadão solicitou a divulgação pública da lista de beneficiários dos precatórios pagos pelo Município.

A íntegra da audiência pública está disponível no canal da Câmara de Araçatuba no YouTube.