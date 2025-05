Réu é condenado a 18 anos por matar jovem após briga por dívida

Segundo a denúncia, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 20 relacionada ao tráfico de drogas. Guilherme teria se recusado a pagar o valor, o que gerou uma discussão com Sidney. Uma terceira pessoa tentou intervir, mas, pouco depois, arremessou um pedaço de madeira no portão da casa do réu, causando danos.

Sidney foi apontado como autor do assassinato. Já o padrasto dele, Ismar Flauzino — também denunciado por homicídio qualificado por ter levado o enteado ao encontro da vítima — foi absolvido pelo júri. O julgamento aconteceu no Fórum de Araçatuba e terminou por volta das 22h, após 12 horas de sessão.

O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou Sidney Henrique da Silva a 18 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio duplamente qualificado de Guilherme Vinius Morais dos Santos, de 21 anos. O crime ocorreu na madrugada de 17 de fevereiro de 2023, no bairro Vista Verde, em Araçatuba.

Acreditando que o autor do dano fosse Guilherme, Sidney pegou uma faca e chamou o padrasto para acompanhá-lo de carro. Eles localizaram a vítima na rua Fundadores, no mesmo bairro. Guilherme, que estava de bicicleta, tentou fugir ao perceber a aproximação, mas foi alcançado e esfaqueado no peito em um local conhecido como “parquinho”. Ele morreu no local. Sidney e Ismar fugiram de carro.

Sidney foi preso quase um mês depois e alegou legítima defesa, versão rejeitada pelos jurados, assim como a tese de homicídio privilegiado. Já Ismar foi absolvido da acusação e, com pedido de alvará de soltura, deve deixar a prisão, caso não esteja detido por outro processo.

Na sentença, o juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda destacou os maus antecedentes de Sidney e o fato de ele se declarar comerciante e usuário de drogas. O réu não poderá recorrer em liberdade e deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.