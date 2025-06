UBSs de Araçatuba passam a ser coordenadas pela Zatti Saúde

A partir deste domingo (1º de junho), a Zatti Saúde inicia oficialmente os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba, em parceria com a Prefeitura Municipal, após o encerramento do contrato com a Associação Mahatma Gandhi.

O novo convênio, firmado em 21 de março, mantém a Secretaria Municipal de Saúde como responsável pela gestão das unidades, enquanto a Zatti Saúde — filial da Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT) — assume um papel suplementar de colaboração. Ao todo, 20 UBSs estarão sob essa nova coordenação, incluindo três em áreas rurais: Jacutinga, Prata e Água Limpa.

A mudança tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS), com base em protocolos sustentados por evidências científicas, foco no acolhimento humanizado e integração entre diferentes áreas do cuidado.