Ação educativa reforça orientações a motoristas na rua do Fico

A Prefeitura de Araçatuba promoveu na manhã desta quinta-feira, 29, mais uma ação de conscientização no âmbito da campanha Maio Amarelo, cujo tema deste ano é “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

A mobilização aconteceu na rua do Fico, no cruzamento com a rua Anselmo Manarelli, reunindo agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), servidores do Setor de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e atiradores do Tiro de Guerra.

Durante a ação, foram distribuídos panfletos informativos com orientações sobre os perigos do uso do celular ao dirigir e da condução sob efeito de álcool, com o objetivo de alertar e sensibilizar motoristas sobre comportamentos que aumentam o risco de acidentes e fatalidades no trânsito.