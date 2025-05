Feira do Agronegócio oferece vacinação gratuita contra gripe

Quem visitar a 7ª Feira do Agronegócio no Penápolis Garden Shopping poderá aproveitar para se vacinar contra a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde de Penápolis participa do evento com uma equipe preparada para aplicar a vacina gratuitamente em todos os visitantes.

A vacinação estará disponível até sábado (31), das 14h às 22h. Todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais podem receber a dose, que protege contra formas graves da síndrome respiratória aguda.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 10 de maio, foram contabilizadas mais de 29 mil internações e 1.333 mortes por vírus respiratórios no país, sendo que cerca de 69% dos óbitos foram causados pela influenza A. Os principais vírus em circulação incluem o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), a influenza A (H1N1) e o rinovírus.