Adolescente é apreendido por tráfico no bairro São José

Na tarde dessa quinta-feira, 29, um adolescente foi apreendido pela equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), no bairro São José, em Araçatuba, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento na rua Fundador Paulino Gato, um ponto já conhecido pela prática do tráfico, os policiais notaram que o jovem demonstrou atitude suspeita e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi detido logo em seguida.

Na abordagem, os agentes localizaram com ele a quantia de R$ 390 em dinheiro, um celular Motorola e, próximo ao local onde ele tentou se desfazer de uma embalagem plástica, foram encontrados 33 microtubos de cocaína, totalizando 33 gramas da substância.