Termômetros despencam e Araçatuba tem a manhã mais fria do ano

Durante a madrugada desta quinta-feira, o frio se intensificou ainda mais: foram registrados 13,2ºC à 1h, 12,8ºC às 3h e 11,8ºC às 5h, até atingir os 10,7ºC às 8h, configurando a menor marca do ano.

A queda nas temperaturas teve início na quarta-feira (28), após uma chuva leve com acumulado de 12 milímetros. A partir das 16h, os termômetros começaram a baixar, marcando 18,8ºC. Às 20h, a temperatura já havia caído para 15,3ºC.

Araçatuba registrou, na manhã desta quinta-feira (29), a temperatura mais baixa do ano até agora. Segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciagro), do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), os termômetros marcaram 10,7ºC às 8h.

De acordo com o Instituto Climatempo, o frio é consequência da chegada de uma intensa massa de ar polar que avançou pela América do Sul e atingiu diversas regiões do Brasil.

A previsão é de que as baixas temperaturas continuem nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para mínimas ainda mais intensas: a previsão para esta sexta-feira (30) é de 7ºC, com máxima de apenas 22ºC.

No sábado (31), os termômetros devem oscilar entre 9ºC e 25ºC. Já no domingo (1º de junho), a expectativa é de um leve aquecimento, com mínima de 14ºC e máxima de 29ºC.