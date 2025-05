Homem é pego furtando seis barras de chocolate em mercado

Um homem de 32 anos foi flagrado furtando seis barras de chocolate em um supermercado localizado na avenida Baguaçu, no bairro Copacabana, em Guararapes, na tarde dessa quarta-feira (28), por volta das 18h30. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que seguirá com a investigação.

De acordo com relatos dos funcionários, o suspeito já era conhecido por ações semelhantes no mesmo estabelecimento, embora nunca tivesse sido abordado em flagrante. Nessa quarta, ele foi observado pelo encarregado do mercado enquanto circulava entre os corredores. Ao notar que o homem havia escondido barras de chocolate em suas roupas, o funcionário avisou o gerente da loja.

Depois de ocultar os produtos, o homem dirigiu-se ao setor de frios, onde pegou um pacote de salsichas - único item efetivamente pago no caixa. Ao deixar a loja, foi abordado pelos funcionários, que o questionaram sobre os chocolates.