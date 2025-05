Araçatuba realiza quase 1.400 cirurgias eletivas em 4 meses

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 1.399 cirurgias eletivas no primeiro quadrimestre deste ano. O número representa pacientes que aguardavam na fila por procedimentos não emergenciais em diversas especialidades médicas.

As cirurgias foram viabilizadas por meio de uma articulação com a Secretaria Estadual da Saúde e ofertadas através do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Araçatuba. Os procedimentos aconteceram em hospi

ais filantrópicos e estaduais credenciados, distribuídos por cidades da região e outros municípios do Estado de São Paulo.