Coroados realiza 3ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Coroados e a Secretaria Municipal de Assistência Social, convida toda a população para participar da 3ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que será realizada nesta sexta-feira, 30, a partir das 8h30, no Centro do Múltiplo Uso de Coroados, localizado na Rua Rodrigues Alves, nº 60.

Com o tema central “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”, o evento tem como principal objetivo avaliar a atual situação da pessoa idosa no município e traçar diretrizes para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam um envelhecimento digno, ativo e saudável.

Entre os objetivos específicos da conferência estão:

• Reafirmar o compromisso do município com a equidade e a garantia de direitos da pessoa idosa em diferentes contextos sociais e culturais;

• Incentivar a participação ativa dos idosos nos espaços de deliberação e controle social.