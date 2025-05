Segundo homicídio da semana em Araçatuba: jovem é executado

Kelvin Cazarin Silva Leite, de 23 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (29) dentro da casa onde morava, localizada na Rua José Garcia Machado, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba.

De acordo com informações apuradas, por volta das 3h da manhã, a Polícia Civil foi acionada após o corpo ser localizado no imóvel que, segundo denúncias, seria conhecido como um ponto de tráfico de drogas. A vítima apresentava marcas de ferimentos na região do pescoço e das costas, aparentemente causadas por disparos de arma de fogo.

Durante os trabalhos da perícia, foram encontrados vestígios de pelo menos seis disparos. As marcas estavam visíveis em um carro estacionado na garagem, no portão, na parede e também na porta da residência. Próximo ao corpo, os policiais localizaram porções de crack e maconha.