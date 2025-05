Guarda apreende motoneta com documentação irregular em Araçatuba

Na madrugada desta quarta-feira (28), por volta das 4h30, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba localizou uma motoneta com suspeita de irregularidades documentais, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Brasília, próximo ao cruzamento da Rua Chiquita Fernandes com a Avenida Brasília.

De acordo com o registro feito no plantão policial, a ocorrência foi classificada como localização e apreensão de veículo, sem indícios de crime consumado. A motoneta foi apresentada espontaneamente por um dos agentes da GCM à Polícia Civil, para a realização das providências legais.

Após vistoria técnica e análise documental, a autoridade responsável determinou a apreensão administrativa do veículo. Constatou-se que a motoneta possui origem em outro Estado, motivo pelo qual foi retida para fins de regularização.