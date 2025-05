Alerta: Birigui registra 457 acidentes e 6 mortes em 5 meses

De acordo com dados da Prefeitura, houve redução em relação ao ano anterior - no mesmo período, foram registrados 720 acidentes e oito mortes. Segundo o levantamento, a cidade possui mais de 49 mil carros e cerca de 42 mil motocicletas em circulação, sendo que metade dos acidentes envolve motos.

A iniciativa, que segue até sábado (31), visa conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos e consequências dos acidentes de trânsito. A ação ocorre em sete locais diferentes, incluindo a Praça Dr. Gama e o Parque do Povo, onde os carros batidos ficam expostos junto a mensagens de impacto, alertando sobre a necessidade de comportamentos mais seguros nas vias.

Com 457 acidentes de trânsito e seis mortes contabilizadas apenas entre janeiro e maio deste ano, Birigui promove uma ação impactante para reforçar a importância da prevenção: veículos totalmente danificados foram espalhados por pontos estratégicos da cidade como parte da campanha Maio Amarelo.

A exposição de sucatas busca sensibilizar a população, mostrando, de forma visual e direta, os danos provocados pela imprudência no trânsito. A campanha integra as atividades do movimento nacional Maio Amarelo, que visa estimular a reflexão e a mudança de atitudes para reduzir o número de acidentes.