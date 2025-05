Câmara aprova programa de saúde visual para alunos da rede

A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, na última segunda-feira, 26, cinco projetos de lei, entre eles a criação de um programa voltado à saúde visual de estudantes. A proposta foi apresentada pelo vereador Fernando Fabris (PL) e recebeu apoio unânime.

Com a aprovação, fica instituído o Programa Mutirão Oftalmológico, que visa identificar e tratar problemas de visão entre os alunos da rede pública municipal. A triagem será feita nas escolas sempre no início do ano letivo.

Os estudantes que apresentarem dificuldades visuais serão encaminhados para consultas gratuitas na rede pública ou em clínicas parceiras. Quando houver necessidade, será garantido o fornecimento gratuito de óculos corretivos.