Penápolis volta a sediar importante Festival Paralímpico nacional

Pelo quinto ano seguido, Penápolis foi escolhida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa, considerado o maior evento do gênero na América Latina. A cidade receberá duas etapas: a primeira no dia 14 de junho e a segunda em 20 de setembro de 2025.

O festival será realizado no Centro de Lazer do Trabalhador, das 9h às 11h30, com entrada gratuita para o público. As inscrições já estão abertas, sendo feitas exclusivamente de forma online. A atividade ocorre simultaneamente em diversas cidades brasileiras, promovendo o paradesporto.

Destinado a crianças e jovens de 7 a 23 anos, com e sem deficiência, o evento busca proporcionar vivências inclusivas através do esporte. Em Penápolis, estão disponíveis 200 vagas, sendo que 80% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% para participantes sem deficiência.