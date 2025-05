Fraude com cartões leva a prisão por tráfico em Birigui

Uma mulher de 26 anos foi detida na quarta-feira (28), em Birigui, suspeita de usar cartões de clientes de uma loja de crédito para compras pessoais. Durante as buscas, seu companheiro, também de 26 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A investigação começou após câmeras flagrarem a mulher utilizando o cartão de uma cliente para compras em supermercado. Funcionária de uma loja de crédito vinculada a um banco, ela já havia aplicado o golpe anteriormente. Com base nas provas, a Polícia Civil obteve mandados de busca para a residência e o antigo local de trabalho, onde foi informado que ela havia deixado o emprego no início do mês.

Na casa, o companheiro alegou que a mulher trabalhava em outra loja, sem informar o endereço. Disse também que não havia nada irregular no local. No entanto, os policiais encontraram anotações do tráfico, embalagens e uma porção de maconha. No carro, foi localizada uma peça de maconha de 200 gramas. Mensagens no celular indicavam envolvimento com o tráfico, apesar de ele afirmar ser apenas usuário.