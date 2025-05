Araçatuba discute revitalização do Calçadão com setor varejista

A Prefeitura de Araçatuba promoveu, na tarde de terça-feira (27), uma reunião com representantes do comércio para discutir melhorias no Calçadão, um dos principais polos econômicos da cidade. O encontro ocorreu no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta, da vice-prefeita Nice Zucon e de secretários, além de lideranças da Alca, Multi Shop, Acia e Sincomércio.

Durante a reunião, Zanatta anunciou parceria com o Sebrae e uma instituição de ensino para desenvolver um projeto técnico de revitalização, com envolvimento de estudantes e profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo. A proposta prevê soluções sustentáveis e modernas para requalificar o espaço.

A secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, propôs transformar o Calçadão em espaço de convivência e eventos culturais, com apresentações de artistas locais, reforçando o atrativo do centro histórico. “A cultura pode revitalizar o comércio e atrair mais visitantes”, afirmou.