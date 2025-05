Banco de Leite Humano de Araçatuba homenageia maiores doadoras

O Banco de Leite Humano (BLH) de Araçatuba realizará nesta sexta-feira (30), às 8h, uma homenagem especial às duas mães que mais doaram leite materno em 2024. A cerimônia acontece na sede do serviço, localizada na rua Dona Ida, 1.380, no bairro Aviação, e encerra a programação do mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de leite.

As homenageadas são a negociadora de cobranças Maria Clara Figueiredo Morim e Silva, de 24 anos, moradora do bairro Umuarama, que doou impressionantes 75 litros de leite materno ao longo do ano passado; e a fisioterapeuta Beatriz Franceschini Castanhari, de 30 anos, residente no bairro Aeroporto, que somou 66 litros doados ao BLH.

Solidariedade que salva vidas

A ação integra a campanha do Dia Mundial e Nacional da Doação de Leite Humano, celebrado em 19 de maio. Durante todo o mês, o BLH promoveu atividades para conscientizar sobre a importância do gesto que salva vidas de recém-nascidos internados, principalmente prematuros, em UTIs neonatais.