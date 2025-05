Que frio! Birigui abre alojamento para população de rua

“Esse é um serviço da assistência social que já está sendo divulgado para as pessoas em situação de rua de nossa cidade. Eles têm total liberdade de fazer uso ou não deste espaço. Nosso objetivo é reduzir o impacto do frio para eles”, explicou a secretária de Assistência Social, Sônia Albani.

O alojamento está localizado na avenida João Cernach, com entrada pela lateral do Fundo Social de Solidariedade, no bairro Vila Xavier. O espaço oferece estrutura com camas individuais, colchões, cobertores, kits de higiene, refeições e um local adaptado para acolher animais de estimação.

O Alojamento de Inverno dispõe de 20 leitos, sendo 16 voltados para o público masculino e quatro para o feminino. Segundo a secretária, o espaço será reativado sempre que houver alertas de frio intenso emitidos pela Defesa Civil Estadual.

O atendimento aos acolhidos começa com uma recepção feita por dois servidores da Secretaria de Assistência Social, responsáveis por apresentar as regras de convivência. Após a higiene pessoal, os abrigados recebem jantar às 20h e, na manhã seguinte, café da manhã antes de deixarem o local. A segurança do espaço será garantida pela Guarda Civil Municipal.

Trabalho preventivo

Desde a emissão do alerta de frente fria, a equipe do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) intensificou o trabalho de abordagem social nas ruas da cidade. O objetivo é sensibilizar as pessoas em situação de rua a aceitarem o acolhimento. Àquelas que recusam, a prefeitura está entregando cobertores para ajudar a enfrentar as baixas temperaturas.

Atendimento contínuo