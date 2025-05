Prefeitura cria comissão para fiscalizar repasses à TUA

O prefeito Lucas Zanatta (PL) criou uma comissão especial para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos repassados à Transportes Urbanos Araçatuba (TUA), empresa concessionária do transporte coletivo de passageiros no município. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial do Município.

Formada por três servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, a comissão foi instituída após a sanção da Lei nº 8.874/2025, em abril, que autoriza a Prefeitura a repassar mensalmente R$ 450 mil à TUA até dezembro de 2025. O subsídio, de natureza econômica, tem o objetivo de garantir a continuidade do serviço prestado à população.

Foram nomeados para a comissão o diretor do Departamento de Controle e Gastos, Leonardo Martins Siqueira; o chefe de gabinete Maurício Santana dos Santos; e a técnica em contabilidade Milena Gabrieli da Silva. Ao grupo caberá analisar os relatórios mensais da empresa, conferir a documentação enviada, emitir pareceres sobre os lançamentos contábeis e assegurar a correta aplicação dos recursos.