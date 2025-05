Crime por R$ 20: padrasto e enteado vão a júri em Araçatuba

Segundo a denúncia do Ministério Público e as investigações da Polícia Civil, o assassinato ocorreu na madrugada de 17 de fevereiro de 2023. Tanto a vítima quanto Sidney tinham envolvimento com o tráfico de drogas e, naquela noite, discutiram após Guilherme se recusar a pagar o valor que devia.

O Tribunal do Júri de Araçatuba se reúne nesta quinta-feira (29) para julgar Sidney Henrique da Silva e seu padrasto, Ismar Flauzino, acusados pelo homicídio de Guilherme Vinícius Morais dos Santos. O crime chocou moradores do bairro Vista Verde no início de 2023 e teve como estopim uma dívida de apenas R$ 20, relacionada ao comércio ilegal de entorpecentes.

Armado com uma faca, ele acionou o padrasto, Ismar, e ambos saíram de carro em busca da vítima. Encontraram Guilherme trafegando de bicicleta na Rua Dr. Sérgio Moretti Vieira. Sidney desceu do veículo, perseguiu a vítima por duas quadras e a atingiu com um golpe no peito. Guilherme morreu no local, sem chance de defesa ou socorro.

Acusação e possíveis penas

Sidney responderá por homicídio qualificado, com duas agravantes destacadas pelo Ministério Público: motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ismar Flauzino foi denunciado como partícipe do crime, com base no artigo 29 do Código Penal, por ter fornecido suporte logístico à execução.

Se condenados, os réus podem enfrentar penas entre 12 e 30 anos de reclusão, dependendo da decisão dos jurados e da interpretação do juiz quanto às qualificadoras e à participação de cada um.