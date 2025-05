Criança de 6 anos sofre fratura no nariz após acidente em escola

O caso gerou indignação na família, especialmente após o pai solicitar as imagens das câmeras de segurança da escola e ser informado de que o incidente teria ocorrido em um “ponto cego” do sistema de monitoramento, fora do alcance das câmeras.

Um menino de 6 anos se feriu na tarde da última terça-feira (27) na Escola Municipal Leonísia de Castro, localizada no bairro Higienópolis, em Araçatuba . A criança sofreu um corte profundo e uma fratura no nariz, sendo socorrida por uma equipe do SAMU até a Santa Casa da cidade, onde precisou passar por cirurgia.

Além da preocupação com a saúde do filho, o pai relatou os transtornos enfrentados com o tratamento e os gastos com medicamentos. Diante da situação, procurou a Central de Flagrantes da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e aguarda o andamento da investigação.

Manifestação da Prefeitura

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Araçatuba informou que a Secretaria Municipal de Educação está acompanhando de perto o caso. A pasta afirmou que a escola seguiu os protocolos: prestou os primeiros atendimentos, acionou o SAMU e tentou contato com os responsáveis, que só foram localizados após a escola conseguir falar com uma irmã do pai da criança.

Ainda segundo a nota, a coordenadora da unidade escolar acompanhou o menino até o pronto-socorro e permaneceu com ele durante o atendimento inicial. A Secretaria reforçou que está à disposição da família para colaborar com a apuração dos fatos e garantir o bem-estar do estudante.