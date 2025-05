Prazo final se aproxima e quase 30% não enviou IR em Araçatuba

Com o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 se encerrando em 30 de maio, as três maiores cidades da região ainda têm um número significativo de contribuintes que não enviaram suas declarações.

Até 26 de maio, os números da Receita Federal indicam:

Araçatuba: 42.752 declarações entregues, de um total previsto de 60.076, restando 17.324 declarações (28,83%) a serem enviadas.