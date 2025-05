Birigui recebe evento gratuito sobre inovação no varejo

Birigui será palco do lançamento do programa Loja do Futuro, uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com o Sincomércio, FecomercioSP e apoio do Sesc. O encontro será no dia 5 de junho, das 18h30 às 21h30, acontecerá na ruaa Manoel Domingos Ventura, 121, no bairro Vila Xavier, e será aberto a empreendedores de toda a região, com 200 vagas gratuitas disponíveis mediante inscrição por este link.

A abertura do evento contará com a palestra “O futuro do varejo: como a IA pode acelerar suas vendas”, ministrada por César Ossamu, especialista em marketing, vendas e estratégias digitais e consultor de negócios do Sebrae-SP. Antes da palestra, os participantes poderão aproveitar um coffee break para networking e troca de experiências.

A proposta busca mostrar como a inteligência artificial pode ser aplicada no dia a dia das empresas para otimizar processos, aumentar as vendas e qualificar o atendimento ao cliente.