Homem é preso por furtar ferramentas em casa em reforma

Durante patrulhamento da Ronda Escolar na manhã de terça-feira (27), por volta das 6h30, a Guarda Civil Municipal de Araçatuba prendeu um homem suspeito de furtar ferramentas de alto valor na Rua José Cazerta, próximo a uma escola municipal.

Os agentes o avistaram em uma bicicleta com uma caixa de ferramentas Makita na garupa, o que levantou suspeitas. Ao perceber a aproximação da guarnição, o homem tentou fugir, mas parou após ordem. Na queda da bicicleta, a caixa se abriu, revelando um martelo demolidor de 10 quilos, ponteiros de aço, alicate, parafusos, chaves e outros itens usados, mas em embalagem original danificada.

Sem documentos, o suspeito se identificou apenas pelo nome e matrícula funcional do sistema prisional. Confessou ter furtado os objetos de uma casa em reforma próxima. No endereço indicado, os guardas encontraram sinais de arrombamento. Ele teria escalado um muro de três metros, forçado a porta da sala com um pé-de-cabra e levado as ferramentas.