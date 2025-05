GCM recupera celular furtado durante patrulhamento de rotina

Durante patrulhamento de rotina realizado na tarde desta terça-feira (27), a equipe Romo (Ronda Ostensiva Motorizada) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba recuperou um celular com registro de furto, roubo ou perda. A abordagem ocorreu por volta das 15h40, nas proximidades do Cemitério Recanto de Paz, na zona norte da cidade.

Segundo informações da corporação, os agentes visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao notar a aproximação da guarnição, tentou se desfazer de um aparelho celular. A ação levantou suspeita e motivou a abordagem.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas ao ser questionado sobre o celular, ele alegou ter adquirido o aparelho por R$ 20. O suspeito ainda colaborou com os agentes, desbloqueando o dispositivo e autorizando a consulta do número de IMEI.