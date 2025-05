Prefeito assina ordem de serviço para construção de nova UBS

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), assinou nessa terça-feira, 27, a ordem de serviço para início das obras de construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Concórdia 1. A iniciativa representa mais um passo na expansão e qualificação da rede municipal de saúde, com foco em oferecer atendimento mais próximo e eficiente à população.

Com investimento total de R$ 2.897.994,19, a obra será executada pela empresa HMBF Engenharia e Construções Ltda, vencedora da licitação. Do valor total, R$ 2.493.537,02 são oriundos do Governo Federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e R$ 404.457,17 correspondem à contrapartida da Prefeitura.

O novo prédio será construído na rua Jacynto Anhê, no Concórdia 1, com mais de 2 mil metros quadrados de área e estrutura moderna, pensada para oferecer acolhimento e atendimento humanizado. O prazo estimado para a conclusão da obra é de 12 meses.

Atendimento a três bairros