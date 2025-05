Corrida de aplicativo termina em briga e motorista desacordado

Uma corrida de aplicativo terminou em agressão mútua entre o motorista, de 58 anos, e o passageiro, de 29, na rua Etiene de Barros Bahia, no bairro Dona Amélia, em Araçatuba, na tarde da última segunda-feira (26). A confusão, que teria começado por causa de bagagens transportadas durante a viagem, terminou com o motorista desacordado no chão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta do meio-dia para atender a ocorrência de agressão. No local, os policiais encontraram o motorista de aplicativo sendo atendido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele estava inconsciente após uma briga corporal com o passageiro.

Discussão durante o trajeto

De acordo com relatos colhidos no local, a discussão teve início durante o trajeto da corrida, por conta do transporte de bagagens, que incluíam uma lata de tinta. O desentendimento se intensificou quando o veículo chegou ao destino, momento em que ambos desceram do carro já discutindo.