Justiça decreta prisão de motorista embriagado após atropelamento

A Justiça de Araçatuba decretou a prisão preventiva de um jovem, que completará 22 anos no próximo sábado (31), após ele se envolver em um acidente de trânsito com uma motociclista na noite do último sábado (24), no bairro São José. O condutor, que fugiu do local após a colisão, foi detido logo em seguida, após bater o veículo contra uma mureta durante tentativa de fuga.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o motorista recusou-se a realizar o teste do bafômetro, mas exame clínico realizado no IML confirmou o estado de embriaguez. O delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima. O Ministério Público concordou com o pedido, e a prisão foi decretada pela Justiça durante audiência de custódia realizada no domingo (25). O acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Jovem segue internada

A vítima, uma jovem de 21 anos, está internada na Santa Casa de Araçatuba e deverá passar por cirurgia no tornozelo devido aos ferimentos causados pela colisão. Ela foi socorrida após cair desacordada no asfalto.

Relembre o caso