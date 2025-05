Mutirão oftalmológico beneficiará 16 mil estudantes em Araçatuba

A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (26), durante a 17ª sessão ordinária, o projeto de lei que cria o Programa Mutirão Oftalmológico, voltado à saúde visual de cerca de 16 mil alunos da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública municipal. A proposta, de autoria do vereador Fernando Fabris (PL), segue agora para sanção do prefeito Lucas Zanatta (PL).

O programa prevê triagem visual nas escolas no início de cada ano letivo. Os estudantes com dificuldades serão encaminhados para atendimento gratuito com oftalmologistas, na rede pública ou em clínicas conveniadas. Em caso de diagnóstico confirmado, os alunos receberão óculos corretivos sem custo.

A regulamentação será feita por decreto do Executivo, que definirá os critérios técnicos e operacionais do mutirão.

Ajustes no texto