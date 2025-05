Homem com passagem por homicídio é flagrado com pistola 380

Na manhã desta terça-feira (27), uma equipe da ROCAM prendeu um homem de 58 anos por porte ilegal de arma de fogo durante patrulhamento na Avenida Vitória Régia, cruzamento com a Avenida Thomaz Lopes Fernandes, no bairro Monte Líbano, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo conduzia uma motocicleta Honda CG de cor prata e demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença da equipe, olhando insistentemente pelo retrovisor e acelerando levemente, o que motivou a abordagem com base no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram, no interior de uma pochete preta que o suspeito carregava, uma pistola calibre 380 com sete munições intactas. O homem declarou ter adquirido a arma no Paraguai após deixar o sistema prisional. Ele alegou que a utilizava para defesa pessoal. O detido possui antecedente criminal pelo crime de homicídio (Art. 121 do Código Penal).