Homem é detido após invadir residência e ameaçar morador com faca

Com a chegada da GCM, o suspeito foi localizado escondido atrás da porta do quarto, ainda com a faca em mãos. Após ordem, ele largou o objeto e foi imobilizado. Diante do risco de fuga e para assegurar a integridade de todos, os agentes utilizaram algemas.

A ocorrência contou com o apoio das viaturas 801, 871 e 750 (Comando). O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde prestou esclarecimentos e, após os procedimentos de praxe, foi liberado, comprometendo-se a comparecer em juízo sempre que for intimado.