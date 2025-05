Araçatuba cria mais de 5 mil empresas e 10 mil MEIs em um ano

Entre abril de 2024 e março de 2025, a região administrativa de Araçatuba contabilizou a criação de 5.470 novas empresas, posicionando-se entre as dez principais regiões do Estado de São Paulo no quesito empreendedorismo, segundo dados divulgados pelo governo paulista nesta sergunda (26). O volume coloca Araçatuba à frente de outras regiões como Barretos (3.217) e Itapeva (2.829), mas ainda distante das líderes absolutas: São Paulo (307.356), Campinas (67.873) e Sorocaba (23.261).

Quando se trata da formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs), o desempenho também é expressivo: 10.842 novos registros no período de um ano, resultado que insere Araçatuba no grupo intermediário de crescimento entre as regiões paulistas. Os destaques no ranking de criação de MEIs ficaram com São Paulo (417.124), Campinas (131.589) e São José dos Campos (47.039), que lideram com folga.

Esses dados, divulgados com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal, reforçam a vitalidade econômica da região de Araçatuba, que continua a impulsionar a abertura de novos negócios, especialmente nos setores de comércio e serviços.