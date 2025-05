Casos de gripe em Araçatuba tem aumento de quase 40% em 2025

Araçatuba contabiliza neste ano um aumento expressivo nos casos de gripe. Foram 59 registros de Influenza A e B até o momento, número 37% superior ao do mesmo período de 2024, quando houve 43 notificações.

Entre os casos de Influenza A estão incluídos os subtipos H1N1, responsável por dois óbitos neste ano. A perda mais recente foi a de uma bebê de 8 meses, que estava internada há quase um mês na Santa Casa local e morreu em 11 de maio. No ano anterior, não houve mortes pela doença na cidade.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, somente entre janeiro e a semana passada, foram confirmados 55 episódios de Influenza A, sendo dois deles causados pelo vírus H1N1. Além disso, há quatro registros de Influenza B. Em contraste, no ano passado, foram 41 casos no total: 38 de Influenza A e três de Influenza B.