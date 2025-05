Birigui recebe carregamento de tinta e retoma sinalização viária

A Prefeitura de Birigui recebeu, nesta segunda-feira 26, um reforço para a melhoria da sinalização de trânsito da cidade: um carregamento de mais de R$ 130 mil em tintas e solventes específicos para pintura horizontal viária. O material será utilizado para abastecer uma máquina de sinalização que estava parada há anos na Secretaria de Mobilidade Urbana.

A compra foi realizada no início do ano por meio de processo licitatório, contemplando o fornecimento de:

• 400 baldes de 18 litros de tinta branca,

• 100 baldes de 18 litros de tinta amarela,

• 250 baldes de 18 litros de solvente.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Vagner Freire, a máquina responsável pela aplicação da tinta foi enviada para manutenção na capital paulista e deverá estar de volta à cidade em menos de 30 dias. Com a retomada do equipamento, será possível revitalizar com agilidade a sinalização de solo em diversos pontos do município.