DC de Birigui se articula para lançar candidato a deputado

Dois nomes com forte atuação em Birigui são cogitados para a pré-candidatura:

A movimentação foi formalizada por meio da Circular 01/2025, divulgada nesta semana. O documento afirma que o partido está em fase de articulação interna e construção de alianças, com o objetivo de apresentar um nome competitivo e alinhado aos interesses locais.

O diretório da Democracia Cristã (DC) em Birigui iniciou oficialmente os movimentos políticos com foco nas eleições de 2026. Após conquistar duas cadeiras na Câmara Municipal, o partido pretende lançar, pela primeira vez, um candidato a deputado estadual para representar Birigui, Araçatuba e toda a região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A Democracia Cristã busca consolidar-se como nova força política local, apostando em nomes com histórico regional e propostas voltadas à valorização do interior paulista. A pré-candidatura deve ser oficializada nos próximos meses, possivelmente em evento regional com lideranças da legenda.

O movimento é reflexo da ascensão do partido no cenário municipal e sinaliza a intenção de ampliar a influência de Birigui na política estadual.