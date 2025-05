Operação contra cerol apreende quase 400 pipas em bairros

A Guarda Municipal de Araçatuba realizou neste final de semana duas grandes ações de combate ao uso de cerol e linha chilena em atividades de soltura de pipas, resultando na apreensão de quase 400 pipas e mais de 70 carretéis de linha cortante, materiais que colocam em risco a integridade física da população, principalmente de motociclistas e pedestres.

Na primeira ocorrência, atendendo denúncias encaminhadas à Central de Operações (COP) por moradores, equipes da Guarda se deslocaram aos bairros Clóvis Picolotto e Lago Azul, onde foi confirmada a prática irregular da soltura de pipas com uso de cerol. Diante da quantidade de pessoas envolvidas, foi necessário acionar reforço das viaturas 889, 802 e da Viatura do Comando. A ação resultou na apreensão de 342 pipas e 27 carretéis de linha com cerol, todo o material recolhido conforme os Procedimentos Operacionais Padrão (POP).

Na segunda ocorrência, durante patrulhamento de rotina no bairro Silvio Venturolli, em cumprimento a uma Ordem de Serviço específica, a equipe realizou diversas abordagens em pontos distintos. Foram localizadas e apreendidas 12 pipas e 18 carretéis de linha chilena, considerada ainda mais perigosa que o cerol, por conter óxido de alumínio. A ação teve apoio das viaturas 801, 802, 869, 826, além da Viatura de Comando. A operação foi conduzida pela Equipe Delta, sob o comando da GMF de 1ª classe Karina.