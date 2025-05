No Caps, manicure Eliana encontrou força para recomeçar

Desde março de 2025, os serviços da rede Caps são geridos pela Zatti Saúde, filial da Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), em parceria com a Prefeitura de Araçatuba. O convênio integra a ampliação da rede de saúde mental e da atenção primária, com foco no acolhimento integral da população.

O que o Caps-Adulto oferece

Atendimento com psiquiatra e equipe multiprofissional

Terapias individuais e em grupo

Oficinas educativas e de convivência

Leito de hospitalidade noturna

Apoio e orientação às famílias

A história de Eliana é uma entre tantas que mostram o impacto transformador de políticas públicas eficazes e humanizadas na área da saúde mental. Em tempos de desafios emocionais crescentes, o acesso a um atendimento acolhedor e gratuito pode significar a chance de recomeçar com dignidade, autoestima e esperança.