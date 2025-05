Araçatuba realiza conferência sobre direitos da pessoa idosa

Na próxima sexta-feira, 30 de maio, Araçatuba sediará a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, um espaço dedicado ao debate e à construção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento com dignidade. O evento será realizado das 7h30 às 13h, no auditório do Centro Universitário Toledo (Unitoledo Wyden), com participação gratuita e aberta à população.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência tem como objetivo discutir soluções para as desigualdades sociais que afetam a população idosa, considerando fatores como renda, gênero, raça, deficiência e orientação sexual.

A organização é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Participação Cidadã. O encontro reunirá idosos, cuidadores, representantes do poder público, do judiciário, da sociedade civil organizada e profissionais envolvidos na garantia dos direitos dessa parcela da população.