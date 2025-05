Motociclista morre em acidente com trator em estrada de Buritama

Um acidente fatal registrado no fim da tarde do último sábado, 24, chocou moradores da região de Buritama. Paulo Henrique dos Santos Fernandes Ribeiro, de 33 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia na traseira de um trator, em trecho da vicinal Dr. Carlos Francisco Alves, estrada que liga Buritama a Turiúba.

O caso aconteceu por volta das 16h30, mas a Polícia Militar só foi acionada duas horas depois, ao receber a informação de que um homem havia dado entrada sem vida no Pronto-socorro de Buritama. Ao chegarem à unidade de saúde, os policiais foram informados do óbito.

De acordo com o relato de um funcionário que prestou socorro, o motociclista teria batido na parte traseira de um trator, mas as circunstâncias ainda são desconhecidas. Quando os policiais foram até o local indicado do acidente, não encontraram nenhum dos veículos envolvidos. Até o momento do registro da ocorrência, não havia informações sobre o paradeiro da moto da vítima, o que impossibilitou a realização de perícia no local.