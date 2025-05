Desapropriação de área da família da prefeita gera polêmica

Alguns vereadores expressam preocupação quanto à aprovação neste momento, alegando que a cidade enfrenta dificuldades financeiras, especialmente no setor de saúde pública, o que tornaria a indenização inoportuna.

Segundo consta no projeto, as áreas foram avaliadas em R$ 755.060,00, conforme laudo de 2025, e a indenização será paga em parcela única aos proprietários, caso o projeto seja aprovado. A proposta ainda tramita na Câmara e não há previsão de quando será colocada em votação.

Procurada pela Folha da Região, a assessoria de imprensa da Prefeitura enviou a seguinte nota:

"As áreas mencionadas pertencem à família da prefeita e foram ocupadas pelo município desde a década de 1990, para abertura de vias públicas, mas sem que tivesse sido realizado, na época, o processo formal de desapropriação e registro no patrimônio público.

Desde então, as vias têm sido utilizadas pela população, com infraestrutura como água, esgoto, iluminação e pavimentação. O processo de regularização foi iniciado em 2021, mas sofreu atrasos por conta do extravio de documentos, sendo retomado e concluído em 2024.