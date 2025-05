Homem armado com réplica tenta “acertar contas” em Birigui

Na noite deste sábado (24), a Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo em Birigui, após ser acionada pelo COPOM para averiguar uma denúncia na Vila Bandeirantes.

De acordo com as informações recebidas, um homem, a bordo de um Ford Fiesta, teria ido até um estabelecimento comercial portando uma arma e procurando por uma pessoa específica. Em patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e o suspeito.

Na abordagem, nada de ilegal foi encontrado com o indivíduo, mas, durante a vistoria no carro, foi localizada uma réplica de pistola, com aparência metálica e cabo de borracha. Ao ser questionado, ele afirmou que pretendia "acertar contas", mas não conseguiu localizar a pessoa que procurava.