Polícia captura dois procurados por homicídio e falso testemunho

Na manhã deste sábado (25), equipes da Polícia Militar efetuaram a prisão de dois indivíduos procurados pela Justiça em operações realizadas em Birigui.

A primeira abordagem ocorreu no bairro Patrimônio Silvares, onde um homem foi identificado como foragido, com mandado de prisão em aberto por homicídio, conforme previsto no artigo 121 do Código Penal.

Horas depois, em outra ação no bairro Jardim Ipanema, os policiais localizaram e detiveram um segundo suspeito. Contra ele, havia mandado de prisão por falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), além de envolvimento em um processo cível.