Descarte de lixo com cortantes gera 3 feridos por mês em Birigui

Em Birigui, a falta de cuidado no descarte de resíduos cortantes tem resultado em acidentes frequentes com coletores de lixo. De acordo com a equipe responsável pelo serviço, cerca de três ocorrências desse tipo são registradas mensalmente, colocando em risco a saúde dos trabalhadores e afetando a rotina da coleta. Por conta disso, a Prefeitura municipal divulgou um vídeo educativo com a participação de coletores, explicando a forma correta de se colocar os materiais cortantes e mostrando a realidade do dia a dia da coleta na cidade.

Para reduzir esses episódios, a prefeitura lançou uma campanha educativa, orientando a população sobre a forma correta de embalar materiais perigosos. A maioria dos acidentes ocorre durante o período noturno, quando a visibilidade é reduzida e não há tempo para verificar o conteúdo das sacolas. Objetos como cacos de vidro, espetos e latas cortantes, quando descartados de maneira inadequada, representam sérios riscos aos profissionais.

Além dos prejuízos à saúde, os acidentes causam afastamentos médicos e podem comprometer o cronograma da coleta, gerando atrasos e transtornos para a comunidade.