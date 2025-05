Ação educativa orienta crianças sobre trânsito em Araçatuba

Na manhã deste sábado (24), a Polícia Militar Rodoviária promoveu mais uma edição da ação educativa Rodovia Mirim Sd PM Franklin Matias da Silva, em Araçatuba, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 527+400. A iniciativa integra a programação do movimento Maio Amarelo 2025, que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

A atividade contou com a participação de crianças do Projeto Bombeiro Mirim do 20º Grupamento de Bombeiros de Araçatuba. De maneira lúdica, os pequenos receberam orientações sobre comportamentos seguros no trânsito, como o uso da faixa de pedestres, a forma correta de atravessar vias e os riscos de soltar pipas próximas à rede elétrica ou utilizando cerol, prática extremamente perigosa.

Com mais de uma década de atuação, o programa Rodovia Mirim já atendeu mais de 7 mil crianças, disseminando conhecimento teórico e prático sobre segurança viária. A ação foi realizada em parceria com a ViaRondon Concessionária de Rodovia e contou com o efetivo da Administração da Companhia da Polícia Militar Rodoviária.