Macaco é resgatado após subir em telhado de casa em Araçatuba

Um macaco da espécie bugio preto foi avistado nesta sexta-feira (23) sobre o telhado de uma residência em Araçatuba, mobilizando moradores e equipes de resgate.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o animal circulou por diversos imóveis na rua João Arruda Brasil entre 10h e 11h, antes de ser capturado. Moradores chegaram a oferecer frutas, como bananas e goiabas, enquanto registravam imagens do bicho.

Após o resgate, o bugio foi encaminhado à Polícia Ambiental e, em seguida, acolhido pela ONG Mata Ciliar, localizada na Unesp de Araçatuba, especializada no cuidado e reabilitação de animais silvestres.