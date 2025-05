Calor intenso exige cuidados em Araçatuba neste fim de semana

Com previsão de sol forte e temperaturas altas, a Defesa Civil de Araçatuba orienta os moradores a redobrarem os cuidados neste fim de semana. A recomendação é evitar desconfortos e problemas de saúde relacionados ao calor.

Segundo a meteorologia, tanto no sábado (24) quanto no domingo (25) os termômetros devem marcar máxima de 31°C e mínima de 18°C. O tempo permanecerá firme, com sol predominante durante todo o período.

Eduardo Cardozo, coordenador da Defesa Civil, ressalta a importância da hidratação e proteção solar. Ele recomenda evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h, usar roupas leves e não esquecer o protetor solar.