Golpe do “cartão da tia” termina em furto a carteiro em Araçatuba

Um carteiro registrou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Araçatuba após ter um cartão bancário furtado enquanto realizava entregas na manhã de quinta-feira (22), no bairro Ipanema. O crime ocorreu na Rua Cornélio Pires, e o suspeito ainda não foi identificado.

Segundo o relato do funcionário dos Correios, um jovem aparentando cerca de 20 anos já havia tentado retirar a correspondência no centro de distribuição da empresa, na Rua Oscar Rodrigues Alves, alegando que o envelope era destinado à sua tia. O carteiro recusou-se a entregar o objeto, pois o nome da destinatária não coincidia com o informado pelo rapaz.

Mais tarde, durante as entregas, o mesmo jovem abordou o carteiro na rua e voltou a afirmar que o cartão seria para sua tia, chegando a fornecer dados completos da correspondência, inclusive o nome da destinatária. Novamente, o funcionário negou a entrega, já que o suposto vínculo familiar não foi comprovado.