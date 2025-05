Sistema antifraude do banco salva aposentado de golpe

Um aposentado de 68 anos escapou por pouco de cair em um golpe bancário que poderia ter lhe causado um prejuízo de R$ 4.636,95. O caso foi registrado na policia nessa quinta-feira, 22, na Central de Flagrantes da Polícia Judiciária de Araçatuba, após o sistema de segurança do Banco do Brasil detectar e bloquear uma tentativa suspeita de transferência via PIX.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso vinha sendo contatado há cerca de um mês por pessoas que se apresentavam como representantes de instituições financeiras. Com uma abordagem articulada, os golpistas ofereciam serviços de portabilidade bancária e renegociação de juros, prometendo condições mais vantajosas de financiamento.

Durante as supostas negociações, os criminosos solicitaram diversos documentos pessoais, incluindo fotos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do Registro Geral (RG) e até imagens do rosto da vítima. Com essas informações em mãos, conseguiram contrair um empréstimo em nome do aposentado junto ao banco BMG, no valor exato de R$ 4.636,95.